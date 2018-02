Meridiana diventa Air Italy. Qatar Airways: sarà vettore nazionale

(Teleborsa) -L'annuncio del nuovo brand, è arrivato da, che che ha portato in pochi anni la compagnia nell'olimpo delle prime tre compagnie aeree mondiali e da settembre 2017 detiene il 49% della compagnia italiana tramite la holding AQA.come nessun altro prima d'oggi, vogliamo diventare un'icona nazionale" - ha detto Al Baker presentando i piani di sviluppo di Air Italy -. ", e in questa competizione dimostreremo che la stella saremo noi".Nel corso della conferenza stampa, il CEO ha sottolineato che Air Italy punta a creare "più di 1.500 posti" di lavoro grazie ai piani di sviluppo legati al nuovo piano industriale, che elegge Malpensa come hub, confermando il quartier generale della compagnia a Olbia. L'headquarter resterà a Olbia. Infine, una buona notizia per i dipendenti, che riceveranno il 20% degli utili." - ha indicato