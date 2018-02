Mondo TV, controllata elvetica sigla intesa di licensing per Yoohoo & Friends

Mondo TV

(Teleborsa) - Nuova commessa per la galassiaha, che diverrà serie originale Netflix.Play Press, spiega il broadcaster in una nota, in particolare si occuperà della pubblicazione di prodotti come albi, per la loro diffusione sui canali edicola e della Grande Distribuzione Organizzata nel periodo compreso tra gennaio 2019 e tutto dicembre 2020.Il contratto prevede la, Amministratore Delegato della Mondo TV, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di avere a bordo un grande partner come Play Press, leader nel settore dell’editoria per ragazzi: il publishing può essere un settore potenzialmente chiave per dare la spinta allo sviluppo del brand Yoohoo in Italia".