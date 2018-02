Alkemy avvia il programma di acquisto di azioni proprie

Alkemy

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diS.p.A. ha approvato, in esecuzione della delibera assembleare del 16 novembre 2017, l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie () interamente liberate.L’avvio del Piano di Buy Back ha lo scopo di costituire un magazzino titoli propedeutico all’eventuale impiego delle azioni stesse come corrispettivo di operazioni straordinarie (incluso lo scambio o la cessione di pacchetti azionari nell’ambito di operazioni di acquisizione e/o aggregazione con soggetti terzi), da perfezionarsi entro la scadenza del 18° mese dalla data di assunzione della delibera assembleare del 16 novembre 2017, e pertanto entro il 15 maggio 2019, precisandosi che le azioni così acquistate potranno essere alienate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti e con qualsiasi modalità ritenuta opportuna in coerenza con le finalità che Alkemy intende perseguire e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.Il Piano di Buy Back deciso dalla società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende sarà attuato nei modi e nei termini di seguito indicati:- nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, esclusivamente sul mercato AIM Italia, anche in via frazionata e secondo prassi di mercato che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, precisando che l’acquisto di azioni proprie per la costituzione del magazzino titoli sarà effettuato anche in conformità al Regolamento UE n. 596/2014, e dai relativi regolamenti attuativi, per quanto applicabili, nonché delle "prassi di mercato" ammesse dalla CONSOB ai sensi della legislazione di volta in volta applicabile;- in più tranche fermo il limite massimo complessivo di azioni acquistabili fissato dall'assemblea del 16 novembre 2017 – e pari al 15% del capitale sociale sottoscritto e versato – e così, quanto alla prima tranche, per un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute dalle società da esse controllate, non sia superiore a n. 43.000 azioni (pari all’0,79% circa del capitale sociale sottoscritto e versato) e comunque in ogni caso inferiore a quanto previsto dall’art. 2357, comma 3 cod. civ., ove ve ne siano i presupposti di applicazione;- ad un prezzo massimo complessivo non superiore ad Euro 600.000 e ad un prezzo unitario non inferiore, nel minimo, al 20% e non superiore, nel massimo, al 20% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comunque ad un prezzo, per singola operazione, che non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 250.000;- nei limiti di un volume massimo giornaliero degli acquisti non superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato, determinato secondo le disposizioni applicabili;- anche in più tranche, purché nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione – e che ammontano, con riferimento al Bilancio al 31 dicembre 2016, ad Euro 9.317.279 per utili distribuibili e ad Euro 9.354.189 per riserve disponibili – costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge.