Deutsche Bank studia drastico taglio posti lavoro

Deutsche Bank

(Teleborsa) -taglierà tra 250 e 500 posti di lavoro nel settore dell'investment banking e del trading, incluse le sedi di Londra e degli Stati Uniti. E' quanto riferisce Bloomberg secondo cui i licenziamenti includono alcuni banchieri senior e il livello medio nell'investment banking.Scopo della banca tedesca èdato che il settore delle attività azionarie continua a dover fare i conti con diversi problemi.A fine 2017, le divisioni corporate e investment contavano 17.251 dipendenti impegnati a tempo pieno nel front office.come parte di un piano di risparmio per 3,8 miliardi.A inizio febbraio, Deutsche Bank ha annunciato un altro anno in perdita : il terzo consecutivo in rosso, per 497 milioni di euro.