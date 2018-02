Safe Bag sigla accordo con l’aeroporto internazionale di Cracovia

Safe Bag

(Teleborsa) -ha firmato un contratto – a tempo indeterminato - per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l'Aeroporto Internazionale diLo scalo diè il secondo più importante della(cumulati) nel 2017, in crescita del 17% rispetto al 2016.Il contratto siglato prevede un inizio delle attività a fine marzo 2018 e non avrà una data di scadenza essendo a tempo indeterminato."Dopo l'ingresso a tempo indeterminato presso l’aeroporto di Varsavia e l'ingresso temporaneo asiamo felici di approdare a Cracovia e di presidiare, come anticipato a dicembre, i primi 3 aeroporti della Polonia"– dichiara Alessandro Notari, CEO della Safe Bag."Siamo concentrati sia sul fronte delle acquisizioni di nuovi aeroporti per linee interne che esterne" – dichiara, Presidente della Safe Bag. "Contiamo – continua Gentile – di ampliare ulteriormente la penetrazione in Est Europa, anche grazie all'acquisizione di Pack&Fly".A Piazza Affari, Safe Bag guadagna l'1,78%.