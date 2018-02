Wall Street avvia la settimana in frazionale ribasso

Home Depot

(Teleborsa) -per la festività del del Presidents' Day , come preannunciato dai futures USA in retromarcia., il fronte corporate vede i conti di Wal Mart che sono stati in chiaroscuro , mentreannuncia conti in salita che battono le attese., ilavvia la seduta con un leggero calo dello 0,39%, arrestando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata il 9 di questo mese. Sulla stessa linea, loha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.726,07 punti. Sulla parità il(-0,07%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,64%), grazie ai conti migliori delle attese,(+1,38%),(+0,50%) e(+0,20%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che avvia la seduta con -8,78%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,39%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,02%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,50%.Al top tra i, si posizionano(+2,68%),(+2,99%) e(+2,22%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,04%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,84 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,74%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,28%.