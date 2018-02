Agenzia Entrate, al via nuove misure contro frodi sui carburanti

(Teleborsa) - L'Agenzia delle Entrate ha varato nuove misure per il contrasto alle frodi fiscali nel settore dei carburanti, in attuazione della legge di bilancio 2018, con nuove disposizioni sui depositi fiscali.I provvedimenti - spiega l'Agenzia - prevedono l'estrazione o immissione in consumo di alcune tipologie di carburanti e combustibili solo con il versamento, senza possibilità di compensazione, dell'IVA.Per consentire l'applicazione delle nuove regole previste dalla Legge di bilancio 2018 , con una risoluzione di Agenzia delle Entrate, è stato istituito l'apposito, da indicare nel modello F24 ELIDE, unitamente al codice fiscale del gestore del deposito e al relativo codice accisa.Il gestore del deposito, acquisita la ricevuta in originale del versamento, potrà successivamente verificare la correttezza dello stesso accedendo direttamente sul proprio cassetto fiscale dal sito dell'Agenzia delle Entrate.Il decreto ministeriale del 13 febbraio 2018, che attua le disposizione della legge di bilancio, oltre ad aver previsto alcune condizioni soggettive di esclusione dal pagamento dell’IVA, connesse essenzialmente a criteri di affidabilità degli operatori, ha stabilito che, in taluni casi, l’estrazione dal deposito può essere effettuata senza il versamento dell'imposta presentando un'idonea garanzia in favore dell’Agenzia delle Entrate.In merito, l’Agenzia "sta ultimando la definizione di, sotto forma di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di. Saranno chiarite a breve, inoltre, le modalità di interlocuzione tra i gestori dei depositi e gli uffici dell’Agenzia per consentire una rapida verifica dell’effettiva presentazione della garanzia".