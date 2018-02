(Teleborsa) -. Questi i numeri degli investimenti pianificati dall'Anas nel piano trinnale, che copre un arco temporale che si spinge al 2020.Lo ha detto, in una intervista rilasciata a Teleborsa, in occasione del convegno #Connectivity organizzato da Fillea e Filt."La priorità è quella dellaintervengono sulla nostra rete, che già esiste e già connette l'Italia ed è stata per troppo tempo trascurata. E poi il completamento degli itinerari", ha affermato il manager della società che gestisce la più grande rete stradale ed autostradale italiana."Abbiamo lasciatolungo la nostra rete che non danno un beneficio trasportistico,del paese", ha precisato."E' comunque un, 30 miliardi di euro, quasi 100 mila posti di lavoro complessivamente solo nel cantiere, più quello che si genererà", ha detto Armani, quantificando l'impegno finanziario."Una, dunque, su cui pensiamo che il nostro paese possa ripartire completamente", ha concluso.