Bio-on, entra nel vivo il progetto di bio plastiche a Parma

(Teleborsa) - La realizzazione dell'impianto industriale di bio plasticaa Parma entra nel vivo. La società, holding del gruppo appartenente alla famiglia Maccaferri, annuncia l’avvio del progetto di bio-plastiche che sarà realizzato nel sito produttivo di San Quirico con la tecnologia diI PHAs (o poli-idrossi-alcanoati) sono bio plastiche che possono sostituire numerosi polimeri tradizionali, oggi ottenuti con processi petrolchimici utilizzando idrocarburi. I PHAs messi a punto da Bio-on garantiscono le medesime proprietà termomeccaniche col vantaggio di essere completamente biodegradabili in modo naturale.Il progetto è previsto entrare in produzione fra circa 24 mesi con una potenzialità produttiva iniziale di 5,000 ton/anno. L’ attività di progettazione, il cui avvio è previsto nei prossimi giorni, terrà conto della possibilità di espansione della capacità produttiva fino a 10.0000 ton/anno e di possibili future integrazioni con altre attività industriali legate alla chimica verde che rientrano nei piani di sviluppo e di diversificazione del Gruppo.“Siamo soddisfatti di continuare questo importante percorso - dichiara, Presidente di Sadam – con l’appoggio della Regione che ha rilasciato una prima importante tranche di finanziamenti per la realizzazione delle prime fasi di progettazione e ci consentirà di realizzare con slancio questa importante innovazione. E’un risultato molto positivo anche per la crescita del nostro gruppo nel nuovo settore della “chimica verde”, con un approccio eco-compatibile ed eco-sostenibile”.“Siamo orgogliosi di realizzare assieme al Gruppo Maccaferri un importante progetto produttivo – spiega, Presidente di Bio-on S.p.A. – con uno dei gruppi industriali più importanti d’Europa, ampliando lo sviluppo del promettente business dei bio polimeri ad alta prestazione messi a punto da Bio-on e dalla concessione delle sue licenze”.In frazionale rialzo il titoloa Piazza Affari: +0,60%.