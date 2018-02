Dollaro e Treasury: fari sui verbali Fed

(Teleborsa) - Dollaro in risalita nei confronti delle principali valute, mentre l'attenzione degli investitori resta concentrata sui verbali della, della Federal Reserve,Sul mercato Forex, il cross eur/usd scambia poco sopra quota 1,23 dollari mentre il cable usd/yen vale 107,65.Dalle minute del, che saranno pubblicate alle 20 italiane, potrebbe trapelare l'intenzione della banca centrale di alzare i tassi in modo più aggressivo, alla luce degli ultimi dati macroeconomici che hanno mostrato un rafforzamento dell'economia a stelle e strisce.Intanto, i mercati continuano a prezzare il rialzo dell'inflazione, come indica il trend dei tassi sui: i Titoli di Stato del governo federale degli Stati Uniti, in particolare quelli con scadenza a due anni, sono saliti la vigilia, fino al 2,26%, viaggiando. Va detto inoltre che questa settimana è caratterizzata da una robusta offerta di bond, per 258 miliardi di dollari, che potrebbe innescare un balzo dei rendimenti. I tassi dei Titoli di Stato a 10 anni sono stabili al 2,80%.