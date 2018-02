La "cura del ferro" ha attivato importanti investimenti. Quali saranno i benefici in termini di economia ed occupazione?



"Ci sono dei riferimenti di letteratura internazionale, per ogni euro investito in infrastrutture si sviluppano 2,3 euro di incremento del PIL ed è questo, sostanzialmente, a mio giudizio, il dato più importante", ha affermato il manager di Rete ferroviaria Italiana (RFI), controllata dal gruppo FS Italiane.







(Teleborsa) - RFI, società del gruppo FS Italiane, ha pianificato investimenti per 5-6 miliardi l'anno nei prossimi 10 anni, che avranno una ricaduta occupazionale di 50 mila posti di lavoro aggiunti.Lo ha detto, in una intervista rilasciata a Teleborsa, in occasione del convegno #Connectivity organizzato da Fillea e Filt."Se poi vogliamo parlare della cura del ferro e degli effetti in questo specifico settore d'investimento . ha aggiunto - possiamo dire che il contratto di programma di Rete ferroviaria Italiana oggi ha undi euro, che investiremo nei prossimialla media diImportanti anche gli effetti sull'occupazione "5-6 miliardi l'anno di investimenti producono", ha concluso Gentile, quantificando i benefici degli investimenti sul mercato del lavoro.