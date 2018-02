Salini Impregilo, contratto da 1,3 miliardi di dollari in Arabia Saudita

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Nuova Commessa in Arabia Saudita per, checon la Saudi Arabia National Guard (SANG).Il progetto, si legge in un comunicato, rappresenta un piano di housing e urbanizzazione su larga scala e prevede la costruzione di una città con circa 6.000 unità abitative indipendenti in un’area di 7 milioni di m2 ad est di Riyadh, oltre alla realizzazione di oltre 160 km di strade principali e secondarie con relativi servizi, di un impianto di trattamento acque reflue e di diversi serbatoi d'acqua elevati e sotterranei. Il contratto prevede la realizzazione delle opere in 5 anni.