Gioielli, ONU rinnova a IEG accreditamento per promozione Corporate Social Responsibility

(Teleborsa) - Il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha rinnovato a(IEG), tramite) l'accreditamento per la promozione e l'implementazione delle attività relative allanella filiera del gioiello e dei preziosi.Il riconoscimento - si tratta di una conferma per un ruolo che già l'ONU aveva attribuito al gruppo e nello specifico a- è stato ufficializzato ieri 21 febbraio aNella stessa sede, managing director di, e dal novembre scorso Vice Presidente dicon le deleghe sulla responsabilità sociale (CSR) e sostenibilità, è stato nominato dal presidente diGaetano Cavalieri Main Representative della Confederazione presso leL’accreditamento di IEG presso ECOSOC è in particolare legato all'attività di, tra le più importanti manifestazioni al mondo per il settore orafo-gioielliero, da diversi anni impegnata a diffondere i valori e le pratiche dellaall’interno del comparto Jewellery internazionale e divenuta interlocutore autorevole riconosciuto a livello mondiale.