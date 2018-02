Intermarine (IMMSI), risultati in deciso miglioramento nel 2017

IMMSI

(Teleborsa) -chiude il 2017 con undi 10,2 milioni di euro, che si confronta con la perdita di 1,8 milioni del 2016. L' Ebitda è positivo per 20,6 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto a 2,7 milioni di euro registrati nell'esercizio 2016. L'Ebitda margin è pari al 18,9%. L'registra un saldo positivo per 17,9 milioni di euro (1,5 milioni euro al 31 dicembre 2016). L’Ebit margin è positivo per 16,4%.La società italiana del gruppo, che progetta e fabbrica imbarcazioni marittime per usi commerciali, militari e per il tempo libero, ha realizzato unpari a 109,2 milioni di euro, in crescita del 62,7% (+42,1 milioni di euro) rispetto ai 67,1 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2016.(PFN) al 31 dicembre 2017 è pari a 43,3 milioni di euro, in miglioramento per 24 milioni di euro rispetto alla posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2016 (67,3 milioni di euro).La società ha in previsione di realizzare nel(esercizi 2018-2020) un ulteriore incremento dei volumi di produzione e dei risultati economici, con conseguente aumento del patrimonio netto e riduzione dell’esposizione finanziaria.