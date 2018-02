M’illumino di Meno: aeroporto Marconi aderisce alla campagna

Aeroporto Marconi

(Teleborsa) -, l’iniziativa promossa dalla trasmissione di Radio 2 “Caterpillar” per sensibilizzare gli ascoltatori sui temi dell’efficienza energetica e per l’adozione di stili di vita sostenibili.(quella riportante il logo dell’Aeroporto, posta su di un pilone alto 20 metri e visibile anche dall’Autostrada) e quelle di due torri faro del parcheggio Express in area non operativa.In coerenza con il tema di quest’anno, dedicato alla bellezza del camminare e dell’andare a piedi, verranno inoltre invitati tutti i dipendenti delle società che lavorano presso l’Aeroporto a non usare per un giorno i tappeti mobili e gli ascensori, a favore delle scale.Sul tema energetico, da fine 2014 l’Aeroporto di Bologna ha dato il via ad un processo di progressiva sostituzione di tutte le lampade a bassa efficienza a favore delle lampade a LED, con riqualifica degli impianti del terminal passeggeri, dei parcheggi e della viabilità interna. Sono state installate circa 3.800 lampade a LED ad alta efficienza, per un investimento di circa 700 mila euro.Grazie alle nuove lampade, garantiamo un risparmio energetico di circa 1.800.000 kWh all’anno, pari a circa 600 tonnellate di CO2.