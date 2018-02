Ricavi e Ebitda in crescita per PharmaNutra

PharmaNutra

(Teleborsa) - Fatturato e Ebitda in crescita nel 2017 per, che oggi ha fornito alcuni dettagli del bilancio annuale.consolidati sono"grazie al consolidamento delle proprie posizioni di vantaggio competitivo sul mercato italiano", e "all'ulteriore rafforzamento della propria presenza internazionale con l'ingresso in nuovimercati", come spiega una nota dell'azienda nutraceutica.IlI risultati complessivi saranno diffusi il prossimo 20 marzo.Positivo l'andamento del titolo sull'AIM di Piazza Affari (+1,16%).