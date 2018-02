Wall Street chiude con il segno più

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Energia

Materiali

Industriale

Finanziario

United Technologies

Caterpillar

3M

Wal-Mart

Cisco Systems

Goldman Sachs

Travelers Company

Tesla Motors

Align Technology

Paccar

Fiserv

Synopsys

Alexion Pharmaceuticals

Qualcomm

Hasbro

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,66%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.703,96 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,04%), come l'S&P 100 (0,2%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,08%),(+0,69%) e(+0,59%). Il settore, con il suo -0,78%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+3,33%),(+2,36%),(+1,60%) e(+1,40%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,85%.in retromarcia, con un calo frazionale dello 0,73%.Tentenna, con un ribasso dello 0,66%.(+3,86%),(+2,99%),(+1,70%) e(+1,66%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,61%.per, in calo del 2,14%., che evidenzia una perdita dell'1,92%., con un decremento dell'1,78%.