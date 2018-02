AIRITALY smentisce voli diretti Bari-New York

(Teleborsa) - AIRITALY smentisce che nei programmi della compagnia aerea figurino collegamenti diretti intercontinentali, se non dall'hub di Malpensa già quest’anno e da Roma Fiumicino dal 2019. La precisazione fa seguito alla notizia lanciata ieri 22 febbraio 2018 su quotidiani soprattutto pugliesi, comunicazione che peraltro Teleborsa non ha mai dato, secondo cui nel 2019 sarebbe stato attivato il volo diretto da Bari a New York, con frequenza bisettimanale anche se limitato alla stagione estiva.Il network di AIRITALY si svilupperà su Milano Malpensa , che farà da snodo fra i voli nazionali provenienti da Catania, Palermo, Napoli, Roma e Lamezia Terme e le nuove destinazioni New York e Miami, attive da prossimo giugno, e Bangkok, attiva da settembre 2018.