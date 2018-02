Alerion, il CdA propone una ricapitalizzazione

Alerion

(Teleborsa) - Aumento di capitale perClean Power S.p.A.. Dopo i conti del 2017 , il Consiglio di Amministrazione (CdA) della società specializzata soprattutto nell'eolico ha approvato la proposta di aumentare il capitale sociale inscindibile e a pagamento, per un importo complessivo pari ad Euro. In particolare è prevista, da liberarsi mediante il conferimento in natura, da parte di Fri-El Green Power S.p.A. e di Pro-Invest S.r.l., di tre società di progetto, ciascuna titolare dell’autorizzazione per la costruzione di un parco eolico, attualmente in fase di realizzazione, in Sardegna, Emilia Romagna e Campania, per un totale di 102,4 MW di nuova potenza eolica.L’operazione ha una significativa valenza industriale per Alerion e, in particolare, persegue l’obiettivo di rafforzare il disegno strategico incentrato sullo sviluppo del business della produzione di energie rinnovabili derivanti da fonte eolica e si inserisce nel più ampio contesto del progetto, già intrapreso nel corso del 2017, volto alla creazione di un operatore leader nel settore dell’energia rinnovabile dafonti eoliche. Inoltre l’operazione consentirà anche agli azionisti di minoranza di Alerion di beneficiare della creazione di valore conseguente alla realizzazione dei parchi eolici.Fri-El Green Power S.p.A. e Pro-Invest S.r.l., ciascuno per quanto di propria competenza, si sono impegnate, subordinatamente all’approvazione dell’operazione da parte dell’Assemblea degli azionisti di Alerion, a conferire le partecipazioni rispettivamente detenute nelle società di progetto. Ad esito dell’operazione, la partecipazione di Fri-El Green Power S.p.A. in Alerion diverrà pari all’86,26% delcapitale sociale e quella di Pro-Invest risulterà pari all’1,03%.