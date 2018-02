Auto, a gennaio spesi 4,2 miliardi in benzina e gasolio

(Teleborsa) -derivante dall'effetto combinato di un calo dei consumi dell'1,1% e di un aumento dei prezzi del 2,5%.In sostanza - commenta il Centro Studi Promotor nella sua nota mensile sulla spesa e i consumi di benzina e gasolio auto - gli italiani in gennaio hanno speso di più pur avendo consumato di meno.dato che l’inquinamento è strettamente legato ai consumi.. Anche in gennaio i prezzi didopo una fase di segno opposto."A febbraio la crescita dei prezzi sembra essersi arrestata", informa, presidente del Centro Studi Promotor. "Nel mese in corsoper labenzina si è passati da 1,573 euro nella prima settimana a 1,570 euro nella seconda e a 1,553 euro nella terza settimana, mentre per il gasolio la sequenza dei prezzi nello stesso periodo è stata 1,448 euro, 1,443 euro, 1,424 euro".