Borse europee svogliate. A Piazza Affari sale l'ansia da elezioni

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Saipem

Tenaris

Fineco

Saras

Rai Way

Ansaldo

Brunello Cucinelli

IGD

(Teleborsa) -, che non sembrano seguire l' intonazione positiva dell'azionario asiatico e di Wall Street.Scarna l'agenda macroeconomica che prevede solo i, mentre gli operatori continuano a riflettere sui Verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea dai quali è emersa una certa cautela nel mutare la forward guidance nonostante i segnali di ripresa dell'inflazione e il miglioramento dei fondamentali economici.Sul valutario l'lima lo 0,32% mentre risuonano le preoccupazioni della BCE su una possibile guerra valutaria , soprattutto da parte degli Stati Uniti.Tra le commodities l'lima lo 0,29% mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) è fermo a 62,73 dollari per barile dopo il rally della vigilia sull'inatteso calo delle scorte in USA Avanza di poco lo, che si porta a 139 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,08%. In questi giorni l'Italia è osservata speciale per via delle elezioni del prossimo 4 marzo . Elezioni che, secondo il numero uno della Commissione europea,, potrebbero portare ad un Governo non operativo (parole poi ritrattate).viaggia poco sopra la parità mentrelima lo 0,16%. Poco mossa, con ilche si ferma a 22.423 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 24.662 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(-0,08%), come il FTSE Italia Star (0,0%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo dell'1,63% grazie anche alla nuova fiammata del greggio.Ancora acquisti su, che continua a beneficiare del bilancio migliore delle attese e di una serie di promozioni.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che arretra dell'1,23% in un comparto bancario che potrebbe subire i timori per un eventuale esito incerto delle elezioni.di Milano,(+2%),(+1,41%),(+0,80%) e(+0,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che cede l'1,39% nonostante la vigilia abbia riportato una crescita degli utili