Emissioni, arriva il decreto contro l'inquinamento atmosferico

(Teleborsa) - Ilha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che ha l'obiettivo di promuovere il raggiungimento di livelli di qualità dell'aria tali da non causare impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente.Il decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2284, introduce norme volte a raggiungere i seguenti obiettivi:antropica di una serie di sostanze per rispettare specifici livelli entro il 2020 e il 2030;per cui non sono previsti obblighi di riduzione delle emissioni;sugli ecosistemi.. In particolare, le autorità con competenze in settori responsabili di emissioni oggetto di impegni nazionali di riduzione (come trasporti, industria, agricoltura, energia, riscaldamento civile, ecc.) o in ambiti collegati (qualità dell’aria, clima, ecc.), dovranno realizzare azioni coerenti con l’attuazione del programma nazionale di riduzione delle emissioni.. Tali soggetti potranno essere destinatari di obblighi e divieti o, comunque, di effetti diretti e indiretti dell’applicazione del programma nazionale (limiti di emissione di attività, divieti e limiti di circolazione veicolare, obblighi relativi al riscaldamento civile, ecc.).