General Mills rileva Blue Buffalo, ma il titolo non si scalda

(Teleborsa) - In forte ribasso, che mostra un calo del 4,86%.Il colosso alimentare di Minneapolis ha annunciato di aver acquisito Blue Buffalo, che si occupa di cibo per animali domestici, per un controvalore di circa 8 miliardi di dollari, in contanti. Il prezzo pagato, 40 dollari per azione, include un premio di 17 punti percentuali rispetto alla chiusura della vigilia. Per contro Blue Buffalo scambia a Wall Street con un balzo del 16,82%.L'andamento dinella settimana, rispetto allo, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 51,79 dollari USA. Prima resistenza a 52,63. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 51,31.