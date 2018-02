Germania, economia confermata in accelerazione

(Teleborsa) - L'economia dellasi conferma in forte espansione nel quarto trimestre del 2017. Il PIL, infatti, mostra una crescita dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti, come indicato nella stima preliminare ed in linea con le attese degli analisti. Lo annuncia l', ().Si tratta di decelerazione rispetto al +0,7% del terzo trimestre e segue un +0,9% del primo trimestre e un +0,6% del secondo trimestre. La crescita mostra così un' accelerazione rispetto agli ultimi sei mesi dello scorso anno (+0,4% nel 4° trimestre e +0,3% nel 3° trimestre).(come stimato nella lettura preliminare) in accelerazione rispetto al +2,2% dei tre mesi precedenti e in linea con il. Se si eliminano gli effetti di calendario il dato sale del 2,5%.