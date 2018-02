Immobili: in Europa la casa si vende online

(Teleborsa) - Sviluppo esponenziale in tutta Europa delle agenzie immobiliari online, per vendere la propria casa tramite internet.Dallo studio di Homstate.it, la prima piattaforma italiana per l'acquisto e la vendita online della propria casa, emerge che sono oltre 26mila gli immobili in vendita attraverso queste società., con una differenza dipende dalla qualità del servizio offerto e dalle opzioni comprese. Le fotografie sono accompagnate da planimetrie 3D arredate, virtual tour e se necessario anche da un servizio di home staging virtuale.Sul, le. Le recensioni raccolte dai servizi immobiliari online sono generalmente molto buone con oltre l'85% dei clienti soddisfatto o molto soddisfatto del servizio ricevuto.Tutti le agenzie online analizzate offrono undurante le diverse fasi della vendita: i più organizzati hanno un vero e proprion quanto la maggior attività si registra dopo le 19:00. Come avviene per le assicurazioni e i servizi bancari online l'assistenza viene erogata via web, app, telefono e in alcuni casi attraverso agenti locali.sono diversi: un costo nettamente inferiore rispetto alle agenzie tradizionali, la presentazione dell'immobile in molte occasioni molto curata attraverso foto HDR e planimetrie 3D, nessun vincolo di esclusiva e nessuna provvigione per l'acquirente che si trasforma in un maggior realizzo sul prezzo di vendita.Rispetto agli agenti immobiliari tradizionali, oltre a effettuare campagne pubblicitarie per la promozione del brand su un largo pubblico e ottimizzare i costi offrendo al cliente un servizio di qualità a costi inferiori.