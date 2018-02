Mnuchin: "Politiche di Trump aumenteranno i salari"

(Teleborsa) - Le politiche economiche dell'amministrazioneriusciranno ad aumentare i salari senza innescare un'inflazione più ampia. Parola di, Segretario al"Ci sono diversi modi per far crescere una economia" ha dettoieri 22 febbraio, intervistato da Bloomberg Newsa bordo su un treno perin viaggio verso la Zecca degli Stati Uniti. "È possibile avere un'inflazione salariale e non avere in generale problemi di inflazione".Il segretario del Tesoro ha anche suggerito che gli Stati Uniti sono meno vulnerabili all'inflazione trainata dal petrolio grazie all'aumento della produzione di energia nel Paese. "Non dipendiamo più completamente dal petrolio straniero", ha detto. "L'energia è sempre una grande preoccupazione in termini di inflazione, tra i rischi geopolitici".ha cercato di gettare acqua sul fuoco sulle tensioni dei mercati che negli ultimi giorni sono stati in preda alla volatilità, con i tassi sui Treasury che hanno fatto grandi salti in avanti.