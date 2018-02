SafeSchool 4.0: arriva l'app gratuita che misura consumi energetici

(Teleborsa) - Scaricabile liberamente e gratuitamente da App Store e Google Play l’applicazioneConcepita dagli esperti dell'per supportare i tecnici e i responsabili nei rilievi energetici e strutturali delle scuole, SafeSchool 4.0 consente di ottenere una prima valutazione per la programmazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione ed efficientamento.Per garantire la massima affidabilità e sicurezza,(periti, geometri, architetti ed ingegneri) che operano nel settore dell’edilizia scolastica con particolare specializzazione sugli aspetti strutturali ed impiantistici. E’ stato inoltre previsto che in assenza di dati o di informazioni specialistiche fondamentali non sia possibile ottenere risultati.Attraverso un uso corretto, inserendo le informazioni nelle apposite sezioni dell’applicativo, è possibile evidenziare:un file contenente tutte le informazioni inserite dal tecnico.Per individuare le aree in cui le scuole richiedono i maggiori interventi, lsta predisponendo una piattaforma informatica di pianificazione strategica per un unico progetto di recupero degli edifici esistenti che preveda anche il miglioramento strutturale delle costruzioni in base alle diverse criticità territoriali, ambientali e climatiche.L’applicativo(buono/sufficiente/insufficiente) sia per i consumi da riscaldamento che per quelli elettrici.