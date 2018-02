Il mercato degli affitti continua a mostrare vitalità

(Teleborsa) - A causa dei persistenti problemi legati al posto di lavoro, sempre più famiglie optano per l'affitto., segnala l’ufficio studi di idealista."L'aumento dell’offerta è un segnale di maggior dinamismo del mercato e in generale dell’economia italiana, anche se permane una certa rigidità sul fronte dei prezzi nonostante un prodotto spesso poco qualificato per rispondere alle esigenze di mobilità e flessibilità, in particolare dei giovani - spiega, responsabile ufficio studi del portale di annunci immobiliari - . "Per un mercato destinato a crescere nei prossimi anni occorrono misure adatte alla situazione attuale, come ad esempio una disciplina dei contratti di affitto che garantisca maggiormente i proprietari e così faccia crescere l’offerta a livello delle grandi capitali europee, aumentando la qualità del prodotto a prezzi più accessibili"., dove si registrano incrementi dello stock di immobili da locazione del 26,7%. Seguono Genova (25,9%), Napoli (24,6%) e Torino (17,8%). Bologna fa eccezione con un drastico calo del 17%.I mercati più grandi sul fronte dell’offerta di affitti sono la(112.801 annunci) davanti a Lazio (77.901) e Piemonte (66.297). Queste regioni tutte insieme raccolgono oltre il 50% dell’offerta nazionale.