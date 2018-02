Sogefi (CIR) risultati d'esercizio in crescita

Sogefi

(Teleborsa) -, società del Gruppo CIR, nel 2017 ha registrato ricavi pari a 1.672,4 milioni, in crescita del 6,2% rispetto a 1.574,1 milioni nel 2016 (+7,3% a cambi costanti).L’nel 2017 è stato pari a 165,8 milioni, in aumento dell’8,6% mentre l’è cresciuto del 14,6% a 85,4 milioni.Ilè stato(€ 9,3 milioni nel 2016) dopo oneri fiscali per 23 milioni, rispetto a 32,6 milioni nel 2016.netto al 31 dicembre 2017 era pari a 264 milioni,di 35 milioni rispetto al 31 dicembre 2016.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti diSogefi prevede che il mercato automobilistico globale registri un incremento intorno all’1,5%. In questo contesto il Gruppo prevede una "crescita a cambi costanti moderatamente superiore al mercato, grazie in particolare alle iniziative di sviluppo intraprese in Messico e in Marocco ed un risultato in aumento, nonostante l’ulteriore incremento del costo dell’acciaio".