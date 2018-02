Avvio senza slancio per i mercati europei

Poste Italiane

(Teleborsa) - Le principali borse europee avviano la giornata con un timido segno più.rimane al palo.Ieri 26 febbario, il, durante il suo intervento alha ribadito che "la ripresa è in atto anche se rimane perplesso dall' inflazione che deve ancora mostrare segnali convincenti , mentre oggi 27 febbraio i riflettori rimangono puntati sulla prima audizione davanti al Congresso USA del nuovo presidente della Fedquesto pomeriggio.occhi puntati in particolare suche ha annunciato il piano industriale Deliver 2022 il piano strategico a cinque anni.per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,234. L'è sostanzialmente stabile su 1.333,9 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio () che scambia con un calo dello 0,25%.senza spuntiche non evidenzia significative variazioni sui prezzi, giornata moderatamente positiva perche sale di un frazionale +0,27%. Fermache segna un quasi nulla di fatto.con ilche si attesta a 22.699 punti. Sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza ilche si posiziona a 24.934 punti.di, volacon una marcata risalita del 4,15%.con un forte incremento (+2,26%), dopo che ieri 26 febbraio, ha annunciato buoni conti invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,60%.per, che segna un -1,31%.con un forte ribasso dell'1,13%. Gli investitori sembrano non aver apprezzato i conti annunciati a mercati chiusi Al Top tra le azioni italiane a(+2,50%),(+0,78%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,36%., con un decremento dell'1,01%.su, che soffre un calo dell'1,46%.su, che registra un ribasso dell'1,43%.