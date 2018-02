Italia, a febbraio fiducia consumatori stabile. Migliora il sentiment imprese

(Teleborsa) -l'indice del clima di(da 115,5 a 115,6); invece, l’indice composito del. Lo rivela l'che spiega l'indice si riporta sul livello dello scorso dicembre recuperando la flessione registrata a gennaio 2018.Lemostrano dinamiche eterogenee: la componente economica e quella futura registrano una diminuzione (da 141,1 a 139,9 e da 120,9 a 119,8, rispettivamente); invece, la componente personale e quella corrente aumentano per il terzo mese consecutivo confermando un trend positivo in atto dalla seconda metà del 2017 (da 107,6 a 108 e da 112,8 a 113 rispettivamente).Più in dettaglio,; per quanto riguarda la situazione personale, l’evoluzione positiva dell’indice è caratterizzata dal miglioramento sia dei giudizi sia delle aspettative sulla situazione economica familiare; anche il saldo relativo all'opportunità, nel momento attuale, di effettuare acquisti di beni durevoli è in aumento.: il clima di fiducia aumenta nel settore manifatturiero (da 109,9 a 110,6), nei servizi (da 105,8 a 109,9) e nelle costruzioni (da 129,2 a 132,0). In controtendenza il commercio al dettaglio dove l’indice cala da 108,3 a 105,5.Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia si segnala che, nel, è in atto un miglioramento dei giudizi sul livello degli ordini unitamente a undelle scorte di magazzino.Le attese sulla produzione, invece, registrano un lieve peggioramento, anche se il saldo si mantiene su livelli storicamente elevati. Nel settore delle costruzioni, la crescita dell’indice è trainata dall'aumento delle aspettative sull'occupazione presso l’azienda, mentre i giudizi sugli ordini sono in peggioramento.Per quanto riguarda i servizi, l’incremento dell’indice di fiducia riflette una dinamica positiva di tutte le componenti; nelsi assiste ad un deterioramento sia dei giudizi sulle vendite correnti sia delle aspettative sulle vendite future; il saldo delle scorte di magazzino rimane pressoché stabile rispetto allo scorso mese.