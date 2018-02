Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street, dopo il deludente dato sugli ordinativi di beni durevoli , arrivato prima dell'avvio delle contrattazioni.L'attenzione è tuttavia concentrata sulladel, al comitato dei servizi finanziari alla Camera. Il banchiere ha confermato ulteriori rialzi graduali dei tassi di interesse che permetteranno alla banca centrale di raggiungere l'obiettivo di un forte mercato del lavoro e di un'inflazione al 2%.Sulle prime rilevazioni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 25.719,82 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.778,76 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(-0,1%), come l'S&P 100 (-0,1%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto.del Dow Jones,(+0,81%) e(+0,55%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,80%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,81%.Tra i(+2,81%),(+1,37%),(+1,23%) e(+1,14%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,48%.