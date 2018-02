Poste Italiane, del Fante vede in Amazon un'opportunità

Amazon

Poste Italiane

(Teleborsa) - "La concorrenza diper noi adesso è considerata un'opportunità, nel senso che stiamo lavorando con volumi crescenti e con più operatori, non solo con Amazon". Così Matteo del fante, CEO diMatteo del Fante durante l'incontro con la stampa al Capital Market Day 2018 "Stiamo cambiando nostro modello, lavoreremo come una rete, che allo stesso tempo recapita e posta pacchi", ha spiegato, aggiungendo che attualmente l'Italia è sotto la media europea con una capillarità di 2 pacchi pro capite per anno, a fronte di una media europea fra 8 e 10 pacchi pro capite e con alcuni paesi che stanno sui 20 pacchi pro capite."Quello che sta accadendo all'Italia è un aumento consistente dell'ecommerce", ha concluso il manager di Poste, affermando "Lavoriamo con Amazon per accompagnare la loro e la nostra crescita".