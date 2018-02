Inflazione in frenata e carrello della spesa a buon mercato a febbraio

(Teleborsa) -, risultando anche inferiore alle previsioni degli analisti. Secondo l'ultimo rapporto mensile dell'Istat, ia febbraio sono cresciuti solo(in frenata dal +0,9% di gennaio).La battuta d'arresto dell’inflazione si deve quasi esclusivamente alle componenti più volatili e in particolare al(-3,2%, che invertono la tendenza da +0,4% di gennaio), cui si aggiunge il, soprattutto di quelli regolamentati (+5,2% da +6,4%).Più in generale, su base annua, la crescita dei prezzi deidecelera (+0,5% da +1,3% di gennaio) mentre accelera, seppur di poco, quella dei(+0,8% da +0,6%). Il differenziale inflazionistico tra servizi e beni torna quindi positivo dopo cinque mesi risultando pari a +0,3 punti percentuali (era -0,7 a gennaio)., che esclude energetici ed alimentari freschi,mentre quella al netto dei soli beni energetici si dimezza e si attesta a +0,3% (dal +0,6% registrato nel mese precedente).per l’indice generale e +0,1% per la componente di fondo.Il leggerodell’indice generale è dovuto principalmente al rialzo, influenzato da fattori stagionali, dei prezzi dei, in parte bilanciato dal ribasso dei prezzi dei beni alimentari non lavorati (-0,7%) e di quelli dei beni durevoli (-0,5%).I prezzi dei beni, per la cura dellae dellaregistrano unsu base mensile e dello 0,1% su base annua (da +1,2% di gennaio).I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto noti anche comeregistrano unin termini congiunturali ed una crescita dello 0,5% in termini tendenziali (in attenuazione da +1,3% del mese precedente).Secondo le stime preliminari,dei prezzi al consumo (IPCA)e aumenta dello 0,7% su base annua (era +1,2% a gennaio).