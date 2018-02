Rosso per la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Telecomunicazioni

Alimentare

Materie prime

Automotive

Ferragamo

Mediaset

Telecom Italia

Unipol

Campari

Pirelli & C

Danieli

Fincantieri

Juventus

ASTM

RCS

(Teleborsa) -. Senza direzione intanto losulla borsa a stelle e strisce, dopo che il dato sul PIL statunitense, del quarto trimestre , ha evidenziato una crescita dell'economia in linea con le aspettative.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Lieve aumento dell', che sale a 1.319,8 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 61,82 dollari per barile, in netto calo dell'1,89%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,98%., segna un modesto ribasso dello 0,44%. Giornata negativa anche per, -0,69%, mentre si chiude in frazionale calo la seduta per, -0,44%., si è mosso sotto la parità il, che scende a 22.608 punti, con uno scarto percentuale dello 0,51%.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,64 miliardi di euro, con un incremento del 31,12%, rispetto ai precedenti 2,01 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 2,23 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,42 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 278.202, rispetto ai precedenti 237.563.Su 227 titoli trattati in Borsa di Milano, 117 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 94. Invariate le rimanenti 16 azioni.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,89% sul precedente. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-2,64%),(-1,69%) e(-1,28%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 2,21%.Si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,42%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,09%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,06%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,28% nonostante i buoni conti.Affonda, con un ribasso del 2,70%.Tra i(+5,91%),(+3,96%),(+2,34%) e(+1,74%). Giù invece, che ha terminato le contrattazioni a -3,61%.