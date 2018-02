Salvatore Ferragamo in pole position a Piazza Affari

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Giornata no per i mercati europei e perdove brillache fa un balzo del 3% a 23,27 euro. Ieri 27 febbraio, l'A.D.ha annunciato che il prossimo 8 marzo concluderà il suo mandato . In quella stessa data ci sarà l'approvazione del bilancio 2017 da parte del Consiglio di Amministrazione.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 23,86 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 22,85. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 22,26.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)