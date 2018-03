Asia, la borsa di Tokyo chiude in ribasso. Pesa lo yen

(Teleborsa) -su cui ha pesato l'apprezzamento dello yen che ha penalizzato i titoli legati all'export. Da segnalare anche la chiusura in ribasso della piazza di Wall Street mentre il Topix ha ceduto l'1,59% a 1.740 punti., con Shanghai che avanza dello 0,44% e Shenzhen di ben l'1,23%. Segno più per Hong Kong che sale dello 0,65%. Per contro Seul scende dell'1,17% e Taiwan lima lo 0,27%.Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Singapore arretra dello 0,49% mentre Jakarta guadagna lo 0,33%. Limature per Bangkok -0,01%. Kuala Lumpur segna un rialzo dello 0,27%.Poco mossa Mumbay +0,12%, mentre Sydney arretra dello 0,68%.