Fincantieri sigla protocollo con regione Liguria e sindacati per politiche lavoro

Fincantieri

(Teleborsa) -ha firmato unCgil, Cisl e Uil volto a realizzare una serie di iniziative finalizzate a favorire i processi di, stimolare l’occupazione locale, soprattutto quella giovanile, contribuendo così allo sviluppo socio-economico del territorio regionale.nelle materie di mutuo interesse al fine di: potenziare l’attività di, specie per i siti produttivi di; accrescere le opportunità di impiego per i più; migliorare il raccordo trae offerta, sviluppandocoerenti con gli ambiti settoriali efra le comunità locali.Nello specifico, la collaborazione prevederà, tra le altre attività,di Sestri Ponente, Riva Trigoso e Muggiano, lapresso l’azienda e le imprese dell’indotto, nonché. Al fine di assicurare l’efficacia degli interventi previsti dal protocollo, sarà istituito un gruppo di lavoro paritetico composto dai rappresentanti delle parti firmatarie e aperto, ove ritenuto necessario, a soggetti del mondo della formazione, della scuola, delle università e dei poli tecnico-professionali della regione."L’iniziativa avviata oggi rappresenta un punto di partenza importante per le istituzioni locali, il sindacato e l’azienda. Dobbiamo collaborare per raggiungere l’obiettivo condiviso di un’, vero e propriodelle comunità e dei territori", ha sottolineato l'AD, aggiungendo "lo scenario competitivo in cui quotidianamente operiamo, infatti, imponespecifiche e una sempre più stretta sintonia nel mondo del lavoro fra domanda e offerta, e l’intesa raggiunta oggi va nella direzione di riconoscere tali necessità”.