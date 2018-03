Spotify si quota al Nyse. IPO da 1 miliardo di dollari

(Teleborsa) -cambia musica in tema di quotazione . Il colosso della musica in streaming, che nel 2017 vantava 159 milioni di utenti attivi a livello mensile e 71 milioni utenti premium, ha deciso di quotarsi alma non con la tradizionale IPO , bensì con la cosiddetta quotazione diretta. In poche parole non ci sarà nessuna banca d'investimento incaricata della vendita dei titoli, che verranno invece offerti direttamente in borsa, e non ci sarà nessuna emissione di nuove azioni.Secondo le indiscrezioni che rimandano ai documenti depositati presso la SEC - Securities and Exchange Commission, Spotify sbarcherà in borsa con il simbolo SPOT, con un'offerta da 1 miliardo di dollari.