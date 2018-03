Api, soddisfazione per la risoluzione del Parlamento UE

(Teleborsa) - Accolta con soddisfazione dalla FAI – Federazione Apicoltori Italiani l'approvazione a larga maggioranza dellaSi tratta del "primo e più importante risultato tangibile", ha commentato il presidente della FAI,, manifestando plauso e grande soddisfazione “per l'operato degli eurodeputati italiani che hanno saputo integrare i temi a noi più cari nel dibattito che da tempo è in atto a Bruxelles. Bella questa Italia che fa squadra e vince!”.Tra i temi ricompresi nella risoluzione ci sono l'obbligo di origine del miele in etichetta, istituzione di un'Anagrafe Nazionale per censire tutti gli alveari, sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra mondo agricolo e mondo apistico, adozione di buone pratiche agricole che salvino le api invece di ucciderle nelle campagne; ma anche contrasto al fenomeno dell'inquinamento genetico delle popolazioni autoctone di api che - come nel caso dell'ape italiana di razza Ligustica e Siciliana - sono tutelate per legge in quanto patrimonio esclusivo della nostra biodiversità nazionale, cosa di cui d’ora in avanti anche l’Unione Europea dovrà tenere debito conto.