FS: RFI, in arrivo tre nuove gare lotti linea Napoli-Bari per oltre 1,2 miliardi

(Teleborsa) - Sono in arrivo nuove gare per tre lotti della linea Napoli–Bari.Dopo il parere positivo di tutti gli Enti interessati nelle conferenze dei servizi - spiega Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) - sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea gli avvisi di pre-informazione relativi alle gare di appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ulteriorie (tratto Frasso Telesino – Vitulano) e, uno dei due lotti del tratto. L’importo a base di gara dei tre bandi è complessivamenteGli interventi riguarderanno il raddoppio e la velocizzazione del tratto di linea tra Frasso Telesino e San Lorenzo Maggiore (circa 22 km) e del lotto fra Apice e la nuova stazione Hirpinia (circa 18 km).nel territorio irpino e quelli a lunga percorrenza fra la Campania e la Puglia. È, inoltre, prevista l’eliminazione di tutti i passaggi a livello, garantendo migliori standard di sicurezza, regolarità e puntualità del traffico ferroviario.La conclusione dei lavori è prevista nel 2025 per la tratta Frasso Telesino - Vitulano, nel 2026 per la Apice - Orsara e per l’intera linea Napoli – Bari, con un investimento economico complessivo di 6,2 miliardi di euro.La linea è parte integrante del Corridoio europeo TEN-T Scandinavo-Mediterraneo, che collega Helsinki a Malta, passando per il Centro Europa e la dorsale ferroviaria italiana AV/AC Torino – Salerno.Le attività risultano in linea con la programmazione prevista dal Commissario di Governo per la realizzazione dell’opera,