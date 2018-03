Il Gruppo Bomi consolida la presenza in Sud America

Bomi Italia

(Teleborsa) -, holding del Gruppo, leader nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute ha sottoscritto un accordo vincolante finalizzato all'acquisizione di una quota aggiuntiva pari al 10% del capitale sociale di “Biomedical Distribution Colombia SL LTDA” (“Bomi Colombia”), azienda attiva nel settore della logistica e dei servizi per il settore biomedicale in Colombia, finalizzato anche all'acquisizione della quota residua pari al 20% del capitale sociale di “Biocarrier SAS” (“Biocarrier”), azienda attiva nel settore della gestione del trasporto di prodotti biomedicali in Colombia.Attraverso l'accordo il, posseduta per l’84,55% dall'Emittente e per il 5,45% attraverso la partecipata totalitariae al 100% di Biocarrier, posseduta dall'Emittente. L’operazione, che si inserisce nella strategia di consolidamento delle minoranze perseguita dal Gruppo Bomi, è avvenuta per un controvalore totale di 550.000 euro, di cui 450.000 per l'acquisto delle quote di Bomi Colombia ed il restante per l’acquisto delle restanti quote di Biocarrier.