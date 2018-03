In calo i mercati europei, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -colpita insieme alle altre principali Borse europee da un'ondata di forti vendite in scia all'annuncio dei dazi sulle importazioni negli Stati Uniti di prodotti in acciaio e alluminio che ha sollevato i timori di una guerra commerciale. Ilha fatto sapere che imporràsui due metalli per proteggere i produttori americani.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,231. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,27%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 61,09 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,50% a quota 129 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,93%.in caduta libera, che affonda del 2,27%, sotto pressione, che accusa un calo dell'1,47%, e pesante, che segna una discesa di ben -2,39 punti percentuali.A picco Piazza Affari in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso del 2,39%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilè crollato del 2,30%, scendendo fino a 24.065 punti. Pessimo il(-1,62%), come il FTSE Italia Star (-1,6%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,28 miliardi di euro, con un incremento del 18,75%, rispetto ai precedenti 2,76 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,03 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,13 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 360.274, rispetto ai precedenti 291.497.Su 226 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 186 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 32 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 8 azioni del listino milanese.In discesa a Piazza Affari tutti i comparti. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-4,45%),(-3,95%) e(-2,98%).Affondano o perdono terreno. I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,08%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,72%.Sensibili perdite per, in calo del 4,68%.In apnea, che arretra del 4,52%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,21%),(+1,23%),(+0,89%) e(+0,76%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,70%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,28%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,19%.Affonda, con un ribasso del 4,18%.