Nord Africa, inaugurato primo impianto solare termodinamico con tecnologia ENEA

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - Uno spazio di 10mila metri quadrati - circa due campi da calcio – dove 18 specchi parabolici lunghi ciascuno 100 metri "captano" le radiazioni solari: questi i numeri dellacon tecnologiainaugurata inalla presenza dell’ambasciatore d'Italia al Cairoe dell'ambasciatore UE, dei ministri egiziani dell’Elettricità e Fonti rinnovabili,, e dell'Università e Ricerca,, e del presidente dell’Accademia per la ricerca scientifica d’Egitto (ASRT),Costruito all'interno del campus della "Città della Scienza e della Tecnologia" di Borg-el-Arab a circa 40 chilometri da Alessandria d’Egitto, l’impianto è stato realizzato dal progetto), coordinato dall'ENEA. La centrale è basata sulla tecnologia ideata dal premio Nobele sviluppata dalla stessa ENEA con l'uso di sali fusi alla temperatura massima di 550°C come fluido di processo e un sistema di accumulo termico per distribuire l’energia anche in assenza di radiazione solare., soddisfacendo i consumi di una comunità di oltre 1.000 abitanti. L'impianto è stato integrato nelle reti locali di distribuzione di elettricità, gas e acqua anche se può lavorare anche off-grid.è un consorzio che gode di; oltre che l’ne fanno parte altri istituti di ricerca (il francese, il tedesco Fraunhofer e gli egiziani ASRT e NREA), università (la britannica) e partner industriali (tra i quali gli italianiKT e Archimede Solar Energy per la realizzazione e fornitura dei componenti più innovativi e gli egiziani).