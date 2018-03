Petrolio in ribasso, pesano sell-off azionario e scorte USA

(Teleborsa) - I prezzi del petrolio viaggiano in ribasso dopo l'innescata dall 'annuncio dei dazi sulle importazioni negli Stati Uniti di prodotti in acciaio e alluminio che ha sollevato i timori di una guerra commerciale. Ilha fatto sapere cheper proteggere i produttori americani.A questo annuncio che, alimenta l'ipotesi di una rappresaglia da parte dei principali partner commerciali, si aggiunge il dato sulleche hanno evidenziato un aumento degli stock oltre le aspettative Entrambi i fattori deprimono le quotazioni di oro nero: il contratto sulamericano scambia a 60,48 dollari al barile, in calo dello 0,84%. Stessa direzione per illondinese che scivola dell'1,08% a 63,14 dollari.