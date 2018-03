Turismo, percezione positiva di Roma da parte degli stranieri

(Teleborsa) - Tanti gli “ambasciatori” della bellezza dinel mondo.e tra questi gli americani sono i maggiori sponsor della Capitale. Lo rivela un’indagine condotta dasulla percezione della città all'estero condotta tra i turisti dei tre Paesi più rappresentativi e rilevanti per il mercato turistico capitolino – Stati Uniti, Germania, Giappone – che hanno visitato Roma negli ultimi tre anni (2015-2017) e sulle prospettive di viaggio a breve-termine, nel prossimo triennio.: 9 turisti su 10 esprimono una valutazione positiva della visita a Roma, il 54% dei quali esprime un voto pari a 9 o 10, il 39% tra 7 e 8.Secondo la ricerca,Resta parziale la conoscenza dell’enorme patrimonio artistico da fruire, che naturalmente influenza la permanenza e il ritorno dei visitatori. Solo 1 turista su 2 è consapevole che ci sarebbe altro di importante da vedere.Su una lista di 20 monumenti la conoscenza si attesta a circa la metà, 10 o 11 al massimo. Il Colosseo è l’emblema di Roma, conosciuto sia dai visitatori della città sia da chi non ha una esperienza di visita diretta. A seguire gli altri monumenti più noti sono la Fontana di Trevi, il Pantheon, la Basilica di San Pietro.Tra i monumenti e i luoghi ancora poco conosciuti il Parco regionale dell’Appia Antica e il Museo MAXXI mostrano buone potenzialità in quanto in grado di convertire la mera conoscenza in visita.