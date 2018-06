Il Var ai Mondiali di calcio di Russia

(Teleborsa) -, l'International Football Association Board, in una nota, sottolineando di aver approvato "all'unanimità" l'introduzione del Video Assistant Referees in occasione del 132° congresso svoltosi a Zurigo.Si apre così unadare il via libera definitivo all'uso del Var ai mondiali in Russia. La decisione è attesa nellaAltra novità, la possibilità di una