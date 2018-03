ACSM-AGAM, il 9 aprile assemblea per multiutility Lombarda

ACSM-AGAM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diS.p.A. ha convocato l’Assemblea Straordinaria per approvare l’operazione di aggregazione tra utilities per il giornoalle ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 10 aprile 2018 in seconda convocazione.L'operazione si articola nelle seguenti inscindibili operazioni societarie:(i) la fusione per incorporazione di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti Gas S.r.l. in ACSMAGAM(ii) la scissione parziale di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM avente ad oggetto il ramo d’azienda costituito dai clienti energia localizzati nella provincia di Varese.In particolare, l’assemblea della Società sarà chiamata ad approvare, unitamente al progetto di Fusione e al progetto di Scissione, il contestuale, mediante emissione di complessive massime n. 120.724.700 azioni ordinarie, da assegnare in concambio agli azionisti delle società incorporande e della società scissa, nonché la contestuale modificazione di alcune clausole statutarie della Società, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia delle suddette operazioni, che sono tra loro condizionate e inscindibili.. Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, hail valore di liquidazione unitario da corrispondere alle azioni oggetto di esercizio del diritto di recesso.