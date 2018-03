Amazon pronta a lanciare conti correnti per i suoi clienti

Amazon

colosso dell'e-commerce

(Teleborsa) -sarebbe in trattative con alcune grandi banche, inclusaper aprire conti correnti che il gruppo guidato dapotrebbe decidere di offrire ai suoi clienti. Lo riporta il Wall Street Journal che cita fonti vicine al colosso.L'intenzione sarebbe quella di creare unche possa essere utile a coloro che non hanno un conto bancario. Il prodotto sarebbe simile a un conto bancario. Amazon potrebbe così ridurre le commissioni che paga alle società finanziarie.Intanto arimane sostanzialmente invariata la seduta per ilche scambia sui valori della vigilia.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 1.504,4 dollari USA. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 1.486,7. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 1.475 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)