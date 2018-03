Le Borse asiatiche avviano l'ottava in retromarcia

(Teleborsa) -Gli investitori hanno optato per la cautela in scia all' esito incerto delle elezioni politiche in Italia e allerilasciate da Pechino. Il Governo cinese stima per l'anno in corso un PIL attorno al 6,5%, in calo rispetto al 6,9% archiviato nel 2017.l'indice Nikkei ha perso lo 0,66% finendo a 21.042 punti mentre il più ampio paniere Topix ha registrato un decremento dello 0,79% a 1.694 punti.Tra le borse cinesi, invariatamentre estrappa un +0,47%. Indietreggiache scivola dell'1,52%. Giù-1,13% e-0,52%.Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,arretra dello 0,88%,viaggia sui livelli della vigilia,segna un decremento dello 0,91%,dello 0,76%.In retromarcia-1,14% e-0,53%.